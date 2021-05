Geeked Week : Netflix lance sa convention en ligne

Après le Comic-Con, la DC Fandome, la D23, j’en passe et des meilleures, voilà que Netflix décide de se mettre également aux évènements virtuels pour présenter ses programmes originaux avec sa Geeked Week.

L’heure étant aux conventions en ligne individuelles, il est évident que le géant américain allait rentrer dans la partie pour sortir du lot de ses concurrents. Du 7 au 11 juin prochain vous pourrez donc découvrir depuis votre canapé nombre de nouvelles images, bandes annonces, informations inédites et interventions de stars hollywoodiennes pour parler, uniquement semble-t-il, des séries de la plateforme SVOD. Ainsi, l’affiche officielle nous indique que le gros du spectacle tournera autour de Lucifer, The Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman, Cowboy Bebop, Resident Evil et bien d’autres surprises.

Rendez-vous du 7 au 11 juin pour suivre les infos diffusées durant la Geeked Week de Netflix.

©Netflix

(Visited 9 times, 9 visits today)