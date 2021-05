Resident Evil Infinite Darkness, trailer et date de sortie

Alors qu’on vous parlait à la mi-avril du teaser des personnages, toujours sans date de sortie précise pour la série Capcom x Netflix, voilà une première grosse bande-annonce pour Resident Evil Infinite Darkness accompagnée d’une date de sortie – et c’est pour cet été.

On les avait déjà un peu aperçu dans la précédente bande-annonce qui leur était dédiée, mais on en profite ici encore plus. Pour rappel, Infinite Darkness mettra en scène deux personnages bien connus de l’univers horrifique de Capcom apparus avec le deuxième épisode en 1998, les volcaniques Leon S. Kennedy et Claire Redfield.

Au menu, des zombies, des virus, des labos, Racoon City, des gros monstres pas beaux, etc, tous les éléments d’une bonne série Z en somme. Malgré ce que certains semblent encore penser quand on voit les retours sur le scénario de Resident Evil Village, Biohazard – de son nom original – c’est surtout la bande à Picsou avec des zombies, un trip horrifique bis très assumé, ce n’est pas du Naughty Dog – et c’est pour le mieux.

Resident Evil Infinite Darkness arrivera sur Netflix le 8 juillet 2021.

(Visited 11 times, 11 visits today)