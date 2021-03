The Last of Us, HBO prendra des libertés avec le jeu

Neil Druckmann, le creative director de The Last of Us Part II et co-creative director sur The Last of Us premier du nom et Uncharted 4 en a révélé un peu plus sur la série de HBO à l’occasion du SXSW 2021 (South by Southwest).

Dans une interview accordée à IGN celui-ci est donc revenu sur les rapports qu’il existerait entre la série et les jeux vidéo. Si l’on sait que l’on retrouvera Joel et Ellie, respectivement incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, l’on sait maintenant que la série devrait principalement se concentrer à adapter le premier jeu de 2013. C’est sur cette base que la série devrait cependant dévier du jeu pour faire sa propre popote d’adaptation tout restant bien évidemment attaché aux personnages d’origine.

Druckmann décrit également les modifications qu’on tout logiquement apporter la série au jeu en raison du caractère différent de chacun des médiums, dont un ludique avec la nécessité d’apprendre au joueur mais également de le faire jouer et donc, en général, de se baser sur beaucoup de combats. La série d’HBO devrait donc d’autant plus rapidement rentrer dans son sujet tout en se concentrant plus sur ses personnages.

Au rend des autres informations déjà partagées et que l’on vous laisse garder à l’esprit, sachez que le pilote de la série devrait être réalisé par Kantemir Balagov, réalisateur de Une grande fille (ou Dylda) et Tesnota, mais également que Gustavo Santaolalla, le compositeur des jeux, devrait être de retour.

The Last of Us HBO n’a pour le moment aucune date de sortie.

(Visited 11 times, 11 visits today)