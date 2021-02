The Last of Us : la série HBO a casté Joel & Ellie

Cela fait moins d’un an qu’on parle du projet d’adaptation en série de The Last of Us ! Après un premier opus culte et un second tout aussi magistral, HBO (Watchmen, Euphoria, True Detective, Westworld…) a bien lancé le feu vert pour une série, chapeautée par Neil Druckmann (créateur, scénariste et directeur de la franchise) et Craig Mazin (Chernobyl).

Si nous savons que Gustavo Santaolalla (compositeur de la musique des jeux) sera de la partie, tandis que le jeune réalisateur russe Kantemir Balagov (Une Grande Fille) réalisera au moins le pilote. Aujourd’hui, grâce à The Hollywood Reporter, nous apprenons que deux anciens de Game of Thrones incarneront Joel Miller et Ellie Williams !

Le prolifique Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) prêtera donc ses traits à Joel, tandis que Bella Ramsay (His Dark Materials, Lyanna Mormont dans Game of Thrones) incarnera la jeune Ellie. Des choix pas forcément évidents au premier abord, tant ils ne ressemblent pas à leurs avatars vidéoludiques. Néanmoins, il s’agit d’une excellente décision pour s’émanciper du matériau de base et ainsi proposer sa propre singularité à la série (qui on le rappelle se veut être une « extension » de l’histoire de The Last of Us).

Pour rappel, The Last of Us se déroule en 2033, dans une Amérique post-apocalyptique suite à une infection causée par le cordyceps. Changeant ses hôtes en sordides créatures, le parasite décimera la majorité de la population mondiale, désormais divisée. Lorsqu’un contrebandier désabusé du nom de Joel aura pour mission d’escorter une ado de 14 ans (Ellie) à l’autre bout du pays, s’ensuivra un dangereux et inoubliable road trip. Entre infectés et humains sans foi ni loi, c’est le sort de l’humanité qui sera en jeu, autant que la naissance d’une profonde histoire émotionnelle.

La série The Last of Us n’a pour le moment aucune date de sortie