Game of Thrones : trois autres spin-off en préparation

Alors que le monde entier essaie encore de se remettre des saisons 7 et surtout 8 de Game of Thrones, la très populaire série d’HBO, nous apprenons que de nouveaux spin-off seraient en préparation pour la licence.

Nous savions qu’un préquel nommé Game of Thrones : House of The Dragon était d’ors et déjà annoncé pour 2022 sur la plateforme SVOD de la Warner, retraçant les événements ayant impactés la Maison Targaryen après sa conquête de Westeros, 300 ans avant les évènements de la série de base. C’est cependant loin d’être tout, puisque 3 autres spin-off seraient dans les cartons. Rien n’est figé dans le marbre, mais il semble bien qu’HBO ne chôme pas pour faire fructifier la poule aux œufs d’or qui leur amenait tant d’audience.

Le premier de ces Spin-off “9 voyages” serait dirigé par le co-créateur de Rome et retracerait l’histoire Lord Corlys Velaryon ou The Sea Snake, un célèbre navigateur à la tête de la maison Velaryon. Le second « 10 000 Ships » serait lui centré sur la princesse Nymeria, l’histoire nous ferait remonter pas moins de mille ans avant la saga d’origine et nous raconterait la fondation du Royaume exotique de Dorne. Enfin “Flea Bottom” se passerait lui dans les bas quartiers de King’s Landing – ou Port-Réal pour les francophones – et se déroulerait en parallèle de la première saison, embarquant donc certains personnages de la série originale au passage.

Rappelons que le seul Spin-off actuellement annoncé, Game of Thrones : House of the Dragon, est lui attendu pour l’année 2022 sur HBO Max.

(Visited 4 times, 4 visits today)