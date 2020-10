Disney reporte la D23 à l’été 2022

La convention bi-annuelle de Disney ne se tiendra pas l’été prochain et la D23 vient donc vient d’être reprogrammée à l’été 2022.

La crise du Coronavirus chamboule le tout Hollywood avec raison et le studio aux grandes oreilles préfère jouer la sécurité en voyant large. Mais cette sagesse apparente peut aussi être un fin calcul puisque 2022 coïncidera avec les 100 ans de la compagnie de Mickey.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA