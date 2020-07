Comment assister au Comic-Con 2020 !

Avec l’épidémie de COVID 19 qui sévit encore durement aux États-Unis, la Comic-Con 2020 de San Diego est annulée pour la première fois en 50 ans.

Les organisateurs ont donc mis au point une version en ligne digitale du plus gros événement geek mondial. Cette Comic-Con@Home se déroulera entre ce mercredi 22 Juillet et le dimanche 26 Juillet et comptera pas moins de 350 panel. Mieux encore, pour la première fois l’événement sera accessible gratuitement à tout le monde sur la chaîne youtube officielle du comic-con. Les panels sans public seront pour la plupart enregistrés mais certains seront tout de même en live. Pour s’en tenir informé, tout autant que les horaires, il est possible de consulter le blog officiel.

Cependant Amazon Prime Vidéo a quant à lui décidé de se démarquer de la comic-con pour avoir son propre événement en ligne pendant la même période. Ils présenteront dès demain à 21h Truth Seekers, nouvelle série porté par Simon Pegg et Nick Frost tandis que la saison 2 de The Boys emboitera le pas à partir de minuit.

La Comic-Con 2020 commence dès aujourd’hui sur leur chaîne youtube.