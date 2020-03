Shaun of the Dead : Simon Pegg et Nick Frost appellent au calme

Shaun et Ed sont de retour dans un petite vidéo pour parodier Shaun of the Dead et affronter la pandémie de Coronavirus !

L’épidémie zombie c’est du passé, dorénavant faite place au COVID-19 ! La solution des deux amis n’est plus de se retrouver au Winchester pour affronter ce virus mais bien de rester chez soi ! Et attention au pénurie de papier toilette ! Il n’est évidemment pas question d’une suite au film d’Edgar Wright mais d’une courte parodie de la part de Simon Pegg et Nick Frost qui a pour but de sensibiliser la population à se confiner. Ils appellent leurs fans à faire preuve de calme et à être responsable, cela malgré le sentiment de solitude. Des paroles sensées venant d’un duo qui montre plus d’efficacité face au coronavirus que les morts vivants ! Nous on a qu’une chose à rajouter, restez chez vous et regardez des films !

Shaun of the Dead est actuellement disponible sur Netflix.