L’équipe de The Boys est en cavale dans le trailer de la saison 2

L’équipe de “super” héros de Amazon revient dans la seconde saison de The Boys qui se dévoile en bande-annonce.

Dans le foulée de Netflix et sa Umbrella Academy, Prime Vidéo balance les premières images de son show super héroïque. Butcher, Le Français, La Crème et Hughie sont dorénavant en mauvaise posture, à découverts et traqués par les 7. Le personnage de Karl Urban semble même se faire dévorer par une baleine, très certainement envoyée par L’Homme Poisson ! De leurs côtés, l’équipe de super héros pas si super que ça voit arriver dans leur rang Stormfront, une surhumaine pouvant lancer des éclairs (La Fille semble en faire l’expérience) et ayant des tendances un peu néo-nazi. De quoi très certainement permettre aux créateurs de la série de faire un petit pied de nez critique au mouvement encore beaucoup trop persistant en Amérique. La bande annonce nous vend des scènes encore plus irrévérencieuses et gores que la première saison. Et une chose est sûre, on répondra à l’appel !

La saison 2 de The Boys est à retrouver sur Prime Vidéo le 4 septembre prochain.