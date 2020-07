L’Umbrella Academy se perd à travers le temps dans le trailer de la saison 2

L’équipe de super héros de Netflix revient dans la seconde saison de Umbrella Academy qui se dévoile en bande-annonce.

La super famille Hargreeves se retrouve coincé à travers le continuum espace-temps, en 1963 plus exactement, pour échapper à l’apocalypse de 2019 survenue dans la première saison. Manque de chance, la fin du monde les a suivit. Alors qu’ils vivent leur nouveau quotidien des années 60 (Klaus est un chef de secte et Luther un combattant de rue), les Hargreeves vont de nouveau se retrouver pourchassé par La Commission pendant qu’ils tenteront de sauver le président Kennedy, vraisemblablement lié à l’Apocalypse prochaine. Pour cela, ils feront appel à l’aide de la version de 1963 de leur défunt père, de quoi retrouver le personnage incarné par Colm Feore et son fidèle chimpanzé majordome Pogo. La bande annonce se focalise sur une ambiance très rock’n’roll rythmée par d’innombrables scènes d’action encore plus épiques que la première saison. L’attente monte donc d’un cran !

La saison 2 de Umbrella Academy est à retrouver sur Netflix à partir du 31 Juillet.