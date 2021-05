Lucifer saison 5 partie 2 : bande-annonce divine

By BLUE

Après une sympathique première partie (notre critique), la fin de la saison 5 de Lucifer se montre enfin et s’annonce pour le 28 mai sur Netflix. Ce n’est pas secret, mais il s’agit de l’avant dernière saison, si on veut, puisque le show se concluera avec une sixième et dernière saison donc profitez bien !

Accrochez-vous, ces nouvelles images montrent donc toute la sainte famille réunie puisque le saint Père est lui aussi descendu à Los Angeles pour surveiller ses ouailles ! L’occasion pour Lucifer et Amenadiel de se serrer les coudes comme jamais, surtout que le paternel annonce prendre sa retraite prochainement. Alors qui de Luci ou du méchant Michael parviendra à prendre la place du Tout Puissant ?

Réponse le 28 mai sur Netflix dans la 2e partie de la saison 5 de Lucifer.

