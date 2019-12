Une nouvelle mini-série animée Pokémon annoncée

Alors que la nouvelle saison de Pokémon nous ramène dans les anciennes régions aux côtés de Sacha et Pikachu, une nouvelle petite série animée s’attardera sur Galar.

En effet, The Pokémon Company a annoncé la mini-série Pokémon : Ailes du crépuscules où nous suivrons les rêves des résidents de Galar, leur quotidien, leurs difficultés et leurs conflits. Chacun des sept épisodes durera environ cinq minutes. L’animation a été confiée au Studio Colorido, réputé pour son imagerie chaude et engageante. On espère vivement que les réalisateurs seront bien plus inspirés que Game Freak qui nous a déçus avec Pokémon Épée / Bouclier.

Le premier épisode de « Pokémon : Ailes du crépuscule » devrait voir le jour le 15 janvier 2020 sur Youtube.