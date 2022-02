Test Légendes Pokémon : Arceus, une nouvelle recette révolutionnaire ?

Depuis l’annonce de Légendes Pokémon : Arceus, notre cœur balançait entre excitation et hésitation. Maintenant, il oscille entre fascination et déception…

Cela fait plus de 25 ans que la série Pokémon cartonne dans le monde entier. Entre jeux vidéo, dessins animés, cartes et autres goodies, Game Freak a créé un monstre vidéoludique. Après deux épisodes Epée / Bouclier très décevants, il était grand temps de changer la formule qui se perdait dans divers travers qui n’aidaient en rien la licence, sombrant d’années en années. A la grande surprise générale, Légendes Pokémon : Arceus fut annoncé et les premières impressions furent mitigées, entre stupéfaction et appréhension. Cette prise de risque a-t-elle porté ses fruits ? Réponse dans les paragraphes ci-dessous.

Légendes Pokémon : Arceus, graphismes et techniques datés

On ne va pas tourner autour de pot et parler directement du premier élément qui saute aux yeux : les graphismes. La licence Pokémon n’a jamais brillé pour ses graphismes, loin de là. En dehors de Pokémon Let’s Go qui présentait de beaux visuels, il y a toujours eu un retard graphique conséquent mais cela ne gênait en rien… jusqu’au passage à la 3D. Malheureusement, Légendes Pokémon : Arceus ne brille clairement pas sur ce point. Pire, c’est sûrement l’un de ses plus gros défauts.

L’univers de la licence est censé être coloré, diversifié et mignon tout plein. Ici, on ne peut qu’être déçu des couleurs ternes et nonchalantes utilisées. Les textures sont dignes (et encore) d’une Gamecube / PS2 et on se demande encore comment c’est possible de proposer un résultat pareil. La déception est donc de mise, provoquant un sentiment d’aversion qui entrave toute possibilité de profiter pleinement de l’aventure proposée.

© Game Freak

Techniquement, le bât blesse également. Entre le clipping abondant, les bugs graphiques et les finitions au ras-des-pâquerettes, difficile de ne pas passer à côté. C’est dommage car, en l’état, tout n’est pas à jeter mais le titre aurait pu proposer des environnements bien plus originaux et mieux pensés en terme de level-design. Certaines zones sont accessibles au fur et à mesure de votre avancée dans l’aventure mais, en forçant un peu, il est possible de passer outre cette barrière et d’atteindre des contrées pourtant inaccessibles en début de jeu.

Malgré ces défauts, Légendes Pokémon : Arceus propose une bande-sonore agréable à l’ouïe et plutôt bien dosée. En effet, à l’instar de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, les musiques se veulent discrètes, presque timides, renforçant ce côté « seul au monde » qui n’entache en rien l’ambiance générale bienvenue du titre. Il manque peut-être quelques effets sonores comme la brise du vent, l’eau qui coule abondamment des cascades ou encore le crépitement des flammes pour que l’ambiance soit à son apogée.

Quelles nouveautés pour Légendes Pokémon : Arceus ?

Cette formule inédite présente des nouveautés appréciables et bien pensées. Entre la découverte des différents lieux à visiter, la capture des Pokémon en pleine nature (sans forcément les combattre) ou encore la possibilité de se faire démolir par un Lixy tout mignon, ton périple risque d’être parsemé d’embûches. La licence Pokémon a toujours été facile (voire trop facile) et il est considérablement intéressant de constater que la défaite rôde à chaque rencontre, chaque combat. C’est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup !

Scénaristiquement parlant, en revanche, c’est décevant. Tu incarnes un personnage venant du futur, sorti tout droit d’une faille spatio-temporelle de la région de Hisui. Les différents personnages n’en ont que faire de cette anomalie bizarroïde et te demandent de remplir le tout premier Pokédex tout en résolvant le mystère autour de cette faille. Le scénario est avant tout un prétexte pour partir à l’aventure et découvrir les différents environnements qui abondent de plus de 242 Pokémon. Malgré tout, celui-ci réserve quelques évènements qui peuvent surprendre.

© Game Freak

Au niveau des combats, des nouveautés font également leur apparition. Exit les objets tenus et les talents des Pokémon et laissez place aux styles « Puissant » et « Rapide ». Même si cela ne vaut pas toutes les stratégies des opus principaux, on ne peut nier le fait que Game Freak ait tenté une nouvelle approche intéressante. Le style « Puissant » augmente votre attaque mais permet parfois à l’adversaire de taper deux fois, tandis que le style « Rapide » baisse votre attaque mais te permet parfois d’attaquer deux fois de suite. Ces informations sont à prendre en compte et à utiliser à bon escient pour sortir victorieux des affrontements auxquels tu devras faire face au cours de ton périple.

Légendes Pokémon : Arceus, attrapez-les tous… plusieurs fois !

Comme cité plus haut, le but principal de cet épisode est la capture répétée des divers Pokémon présents dans le titre pour compléter, comme il se doit, le tout premier Pokédex. Chaque monstre de poche propose différents objectifs à atteindre comme le capturer 25 fois, le nourrir 15 fois ou encore utiliser le style « Rapide »… 70 fois. Les dresseurs les plus impatients se contenteront de capturer chaque espèce une fois, les plus motivés essayeront d’obtenir la petite Pokéball pour chaque Pokémon (en terminant en moyenne dix objectifs) et les plus fous termineront chaque objectif de chaque bestiole. Ainsi, tout type de joueur y trouvera son compte et c’est le principal.

De plus, cet opus propose de nouvelles évolutions de certains Pokémon (comme pour Insécateur), voire de nouvelles formes (comme pour Voltorbe). Elles ne sont pas nombreuses mais ont le mérite d’exister, même si elles ne brillent pas par leur originalité ou leur design. Des montures s’avèrent également présentes, permettant d’explorer plus facilement les environnements (comme Cerbyllin) ou d’accéder à de nouvelles zones jusqu’alors inaccessibles (comme Farfurex qui te permet d’escalader les montagnes).

© Game Freak

Pour finir, la « shasse » n’aura jamais été aussi simple que dans cet épisode. En effet, avec la pléthore de Pokémon disponibles dans chaque lieu, il est bien plus facile de trouver leur version chromatique, ou « shiny » pour les intimes. Tu as 1 chance sur 4096 de la rencontrer, mais ce taux baisse en fonction de certains conditions. Ainsi, si tu complètes au moins 10 objectifs, le taux est divisé par deux. Si tu complètes tous les objectifs d’un Pokémon, le taux est divisé par quatre ! De plus, il faut savoir que des troupeaux / hordes d’un Pokémon spécifique peuvent apparaître aléatoirement, où tu auras 1 chance sur 158 de tomber sur sa forme shiny ! Et si, en plus, tu obtiens le « Charme Chroma » en fin d’aventure, les « shinies » n’auront plus aucun secret pour toi !

Malgré ses trop grosses faiblesses en terme de graphismes, de techniques et d’un scénario plus qu’anecdotique, Légendes Pokémon : Arceus propose également divers éléments intéressants qui te pousseront à poursuivre ton aventure pour en voir le bout. Nous ne tenons pas là une formule révolutionnaire mais un premier essai plutôt concluant qui ne demande qu’à être développé dans le temps.

En conclusion, Légendes Pokémon : Arceus propose une recette intéressante qui mériterait d’être peaufinée pour nous régaler davantage !