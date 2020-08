Guide pour vaincre Genesect dans Pokémon GO

Depuis le 14 août, la troisième semaine évènement mettant en lumière la région d’Unys a commencé dans Pokémon GO. Genesect, le Pokémon légendaire de la 5ème génération, a fait son apparition. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le vaincre.

Déjà, Genesect se trouve dans les raids 5 étoiles et si tu es chanceux, tu peux même trouver sa forme chromatique. Il peut aller jusqu’à 1916 PC au niveau 20 et 2395 PC avec le boost météo (niveau 25 donc). De plus, Le Boss de Raid aura 47836 CP lors de l’affrontement. Sachant que Genesect est de type Insecte et Acier, nous te conseiller d’utiliser les Pokémon suivants :

Dracaufeu (Danse Flammes / Rafale Feu)

(Danse Flammes / Rafale Feu) Reshiram (Crocs de Feu / Surchauffe)

(Crocs de Feu / Surchauffe) Entei (Crocs de Feu / Surchauffe)

(Crocs de Feu / Surchauffe) Lugulabre (Danse Flammes / Surchauffe)

(Danse Flammes / Surchauffe) Pyrax (Danse Flammes / Surchauffe)

(Danse Flammes / Surchauffe) Braségali (Danse Flammes / Rafale Feu)

(Danse Flammes / Rafale Feu) Sulfura (Danse Flammes / Surchauffe)

(Danse Flammes / Surchauffe) Darumacho (Crocs de Feu / Surchauffe)

(Crocs de Feu / Surchauffe) Heatran (Danse Flammes / Déflagration)

Hormis son attaque Ultralaser qui peut faire très mal, tu n’auras aucun mal à le vaincre avec des attaques puissantes de type Feu. C’est là, la clé du succès !

