Test New Pokémon Snap, juste une photo de toi

New Pokémon Snap est enfin disponible sur Nintendo Switch et propose une aventure emplie de mélancolie et d’enchantement.

Il aura fallu attendre plus de vingt ans pour mettre la main sur New Pokémon Snap, dont le premier épisode était sorti sur Nintendo 64 à l’époque. Ce titre particulièrement singulier avait su attiser la curiosité d’une pléthore de joueurs, fans de la licence phare de Game Freak. C’est donc avec surprise (et excitation) que nous avons lancé cette aventure inédite, où Pokémon et nature ne font plus qu’un. C’est aussi l’occasion de les découvrir dans leur milieu naturel, armé d’un appareil photo pour immortaliser les moments les plus originaux. New Pokémon Snap se montre t-il sous son meilleur angle ? Réponses à travers ces différents paragraphes.

New Pokémon Snap, mise au point de l’objectif

L’aventure commence avec la création de ton avatar et l’introduction du professeur Miroir et de son assistante, Ryta. L’objectif s’avère plutôt simple : photographier le plus de monstres de poche possible dans la région et découvrir ce qui se cache derrière le mystère des Pokémon Luminescents. Le scénario ne casse pas trois pattes à un Couaneton mais a le mérite de se suivre tranquillement et n’est qu’un prétexte pour prendre les meilleurs clichés. La mise en scène des cinématiques, assez nombreuses tout de même, se montre assez simpliste tout en restant efficace.

© Bandai Namco Studios

Graphiquement, c’est franchement joli ! Pour le coup, Bandai Namco Studios nous en mettent plein la vue. Des couleurs chatoyantes, des décors variés, une modélisation réussie pour les Pokémon, une finition clairement maîtrisée… Bref, on ne peut être qu’éblouis devant ce titre. La bande sonore, quant à elle, reste dans la lignée de la licence même s’il manque quelques touches d’originalité pour qu’elle sorte son épingle du jeu.

L’importance d’avoir de bons réflexes

Comme annoncé plus haut, l’objectif du titre réside dans la prise massive de photographies des monstres de poche. A bord de ta Neo-One, un véhicule autonome qui suit une route prédéfinie, tu dois photographier le plus de Pokémon possible et sous leur meilleur angle avant la fin du parcours. Ceci fait, le professeur Miroir t’attribue une note pour chaque cliché effectué (sachant que tu ne peux n’en garder qu’un par espèce), allant de l’étoile bronze à l’étoile de diamant (en dépassant les 4000 points). Un système intéressant qui te pousse à recommencer de nombreuses fois les niveaux pour obtenir le meilleur score.

© Bandai Namco Studios

Au niveau du gameplay, il s’avère particulièrement simple. Il te suffit simplement de bouger les sticks pour bouger la caméra, appuyer sur ZL pour zoomer, sur A pour prendre une photo, Y pour lancer une pomme et X pour utiliser un radar. En fonction des actions que tu fais, les Pokémon peuvent réagir de différentes façons. D’ailleurs, il y en a quatre en tout, rendant l’expérience du titre bien moins monotone et redondante à la longue. Les complétionnistes s’en feront à cœur joie !

New Pokémon Snap, partagez vos meilleurs clichés

Le titre dévoile également son potentiel dans la modification et la personnalisation de toutes les photographies que tu auras pu prendre au cours de ton périple. Tu peux ajouter des filtres et des stickers comme bon te semble. Il y a matière à rendre tes clichés les plus originaux et plus drôles possible ! Cet aspect de New Pokémon Snap ne plaira pas forcément à tout le monde mais il faut essayer au moins une fois pour s’en faire une idée. Avec un peu d’inventivité, il y a de quoi rendre certains clichés très cocasses !

© Guillaume Chéti

Pour finir, nous parlerons de la durée de vie du titre. Si ton but est de finir l’aventure principale, tu peux en voir le bout en une dizaine d’heures (voire moins si tu presses le pas). En revanche, si la complétion de ton album et la personnalisation de tes clichés te font vibrer, tu pourras y passer énormément de temps. De toute façon, New Pokémon Snap se savoure sur le long terme et la découverte de toutes les poses possibles à capturer.

New Pokémon Snap ravira les fans de la série et promet de nombreux moments de détente et de délectation visuelle.

