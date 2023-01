The Last of Us, Pokémon Ecarlate Violet ...notre recap' de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Cette semaine était sous le signe de la royauté : reine et roi, couronne, fève, tous les ingrédients pour fêter l’Epiphanie comme il se doit ! Et quoi de mieux qu’un recap’ majestueux des news de la semaine pour prolonger cet état festif ? Entre l’arrivée imminente de la série The Last of Us, l’annonce d’une mise à jour importante pour Pokémon Ecarlate / Violet, une série documentaire sur Tupac et d’autres surprises, nous avons des informations toutes fraîches à nous mettre sous la dent !

Côté ciné,

Si tu es un grand fan de Johnny Depp (ou juste curieux de ses péripéties), un film sur sa vie est disponible gratuitement sur le site Arte. Ce documentaire, nommé sobrement « Dans les yeux de Johnny Depp » présente la carrière du célèbre acteur américain de son arrivée improbable dans le cinéma grâce à un célèbre comédien à ses derniers films boudés par le public. Le film utilise habilement les nombreuses interviews de l’époque afin d’illustrer son propos.

» présente la carrière du célèbre acteur américain de son arrivée improbable dans le cinéma grâce à un célèbre comédien à ses derniers films boudés par le public. Le film utilise habilement les nombreuses interviews de l’époque afin d’illustrer son propos. Quel acteur jouera le rôle du prochain film Superman ? Les rumeurs vont bon train sur l’identité de celui qui prendra la relève d’Henry Cavill, ce qui ne passent pas inaperçu auprès de James Gunn, réalisateur du prochain film. Celui-ci a déclaré que personne n’avait encore été choisi pour le rôle et que cela n’arriverait pas tant que le scénario ne serait pas terminé ou presque terminé. Encore un peu de patience, donc…

© Arte

Côté séries,

Dans un communiqué de presse envoyé le 12 janvier, le service de streaming du géant du commerce annonce avoir signé un accord d’exclusivité avec le groupe Warner Bros. En effet, à partir du 16 janvier 2023 , la série événement The Last of Us sera diffusée sur Prime Video , sans abonnement supplémentaire (en VOST et en VF). Une nouvelle qui nous remplit de joie et d’impatience !

, la série événement sera diffusée sur , sans abonnement supplémentaire (en VOST et en VF). Une nouvelle qui nous remplit de joie et d’impatience ! Mauvaise nouvelle pour les fans de la série « 1899« , disponible sur Netflix. En effet, le géant a annoncé qu’il n’y aura malheureusement pas de saison 2. Une décision qui a provoqué la colère des fans qui ont même lancé une pétition pour que la série puisse continuer. La rentabilité est au centre du modèle, 1899 n’a sans doute pas atteint les objectifs de Netflix. Encore une série partie trop tôt…

Côté musique,

Ce samedi 14 janvier 2023 a eu lieu un concert de JAZZ sur Radio France, à 19h30 au studio 104. Ce double concert a mis en lumière le pianiste de jazz Bruno Angelini avec « Open Land » et la compositrice / contrebassiste Sarah Murcia avec « Eyeballing ». En confiant aux membres de son quartet une palette de modes de jeu inhabituels dans le jazz, le pianiste joue avec le silence et la résonance .

sur Radio France, à 19h30 au studio 104. Ce double concert a mis en lumière le pianiste de jazz avec « Open Land » et la compositrice / contrebassiste avec « Eyeballing ». En confiant aux membres de son quartet une palette de modes de jeu inhabituels dans le jazz, le pianiste joue avec . Avis à tous les amateurs du défunt rappeur Tupac ! Dans quelques semaines, une série documentaire sur sa vie de va sortir. Nommée Dear Mama, cette dernière est annoncée pour le mois d’avril. Pour le moment, la sortie de cette série est exclusivement réservée au marché américain, étant diffusée sur FX Networks. Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle pour sa diffusion en France…

© Tupac

Côté jeux vidéo,

Une nouvelle sélection de jeux intègre le Catalogue PlayStation Plus et seront disponibles dès le mardi 17 janvier . Les abonnés Extra et Premium auront à nouveau du choix ! Au programme : Back 4 Blood , Devil May Cry 5 : Special Edition , Dragon Ball FighterZ , Life is Strange et Life is Strange : Before the Storm , Jett : The Far Shore et bien plus encore ! Si tu n’es pas encore abonné, il n’est pas trop tard pour le faire !

et seront disponibles dès le . Les abonnés Extra et Premium auront à nouveau du choix ! Au programme : , , , et , et bien plus encore ! Si tu n’es pas encore abonné, il n’est pas trop tard pour le faire ! Il y a quelques jours, Game Freak a annoncé qu’une mise à jour est prévue pour améliorer de nombreux éléments dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Il faut dire que ces deux nouvelles versions ne font clairement pas l’unanimité que nous détaillons dans notre test. La mise à jour de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet sera disponible fin février 2023 sur Nintendo Switch.

Côté lecture,

Astérix & Obélix vont faire leur grand retour dans un album dessiné ! En effet, une semaine après la sortie du long-métrage de Guillaume Canet ( L’Empire du milieu , en salle dès le 1er février 2023), avec un budget de plus de 65 millions d’euros, sortira l’album éponyme, aux illustrations pleine page dessinées par Fabrice Tarrin , également auteur de l’album illustré Astérix et le Secret de la potion magique . Il ne te reste que deux semaines d’attente pour mettre la main dessus !

vont faire leur grand retour dans un album dessiné ! En effet, une semaine après la sortie du long-métrage de Guillaume Canet ( , en salle dès le 1er février 2023), avec un budget de plus de 65 millions d’euros, sortira l’album éponyme, aux illustrations pleine page dessinées par , également auteur de l’album illustré . Il ne te reste que deux semaines d’attente pour mettre la main dessus ! Les 7ème Nuits de la lecture, créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023 dans la métropole Lilloise. Plus de 1 000 actions sont menées chaque année dans les 9 médiathèques de Lille. Vous êtes donc invité à vous réunir, cette année, autour du thème de la peur.

© Daniel Rapaich / lille.fr

Côté spectacles,

La pièce de théâtre « La Campagne « mise en scène par Sylvain Maurice avec Isabelle Carré, Yannick Choirat et Manon Clavel, est présentée au Théâtre du rond Point jusqu’au 22 janvier 2023 au CDN de Sartrouville . Elle dispose de tous les éléments d’une pièce policière qui captent l’attention du spectateur. En revanche, elle ne livre ni une explication de ce qui s’est passé ni une fin mettant un terme à notre incertitude. Martin Crimp se libère de l’intrigue pour explorer, avec ironie et cruauté, l es méandres les plus obscurs de la psyché .

« mise en scène par Sylvain Maurice avec Isabelle Carré, Yannick Choirat et Manon Clavel, est présentée au Théâtre du rond Point jusqu’au . Elle dispose de qui captent l’attention du spectateur. En revanche, elle ne livre ni une explication de ce qui s’est passé ni une fin mettant un terme à notre incertitude. Martin Crimp se libère de l’intrigue pour explorer, avec ironie et cruauté, l . Le « Festival Parallèle » explore l’émergence dans les arts visuels comme dans le spectacle vivant et fait chaque année surgir des talents qui seront sur de grandes scènes en France et en Europe. Dirigé par Lou Colombani et porté par la plateforme Parallèle en partenariat avec de nombreux lieux culturels de la cité phocéenne, il fête cette année son 13ème anniversaire. À Marseille et Aix-en-Provence du 19 janvier au 04 février.