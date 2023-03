L’Attaque des Titans, Genshin Impact, Le Petit Prince… notre recap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Qui dit nouveau mois dit expression du moment « la vigne me dit : en mars me lie, en mars me taille, en mars, il faut qu’on me travaille. » En parlant de travail (et de bon vin), voici notre recap’ hebdomadaire comme tu l’aimes ! Entre l’arrivée imminente de la 1ère salve d’épisodes de la 3ème partie de la saison 4 de l’Attaque des Titans, la mise à jour 3.5 de Genshin Impact ou encore une nouvelle édition du Petit Prince pour fêter ses 80 ans, nous avons des informations toutes fraîches à te mettre sous la dent !

Côté ciné,

Tu avais adoré le film Silent Hill réalisé par Christophe Gans en 2006 et tu attendais une suite avec impatience ? Ton rêve va bel et bien se réaliser ! En effet, un synopsis et des informations sur l’équipe du film Return to Silent Hill , ont été dévoilées. Ce film s’inspirera de Silent Hill 2 et il semblerait que ce soit l’acteur Jeremy Irvine qui campera le rôle de James Sunderland. Benoit Debie, directeur de la photographie et collaborateur de longue date de Gaspar Noé, sera également de la partie. De belles perspectives qui n’augurent que du bon !

Côté séries,

Tu l’attendais depuis plus d’un an et cette série animée fait son grand retour ! Il est évident que nous parlons de l’Attaque des Titans qui propose les 3 épisodes de sa première vague de la 3ème partie de la saison 4. Oui, le studio Mappa aime décortiquer sa poule aux œufs d’or. C’est donc ce vendredi 3 mars que tu as eu l’occasion de visionner les la 1ère salve d’épisodes, mettant en scène le volume 33 du manga. Il ne nous reste plus qu’à attendre une annonce officielle de la date pour la seconde et dernière partie de l’animé…

Côté musique,

Depuis plusieurs mois, Scream VI passionne les fans et alimente un certain buzz. Après plusieurs affiches promotionnelles et un trailer aussi fascinant qu’angoissant, c’est au tour de Demi Lovato de faire parler d’elle. En effet, elle prête sa voix et chante une chanson intitulée Still Alive , composée spécialement pour le film au côté de Mike Shinoda du groupe Linkin Park. On espère que cela ne portera plus le mauvais oeil sur nos personnages préférés…

Côté jeux vidéo,

La mise à jour 3.5 vient de débarquer dans Genshin Impact avec son lot de nouveautés ! Un personnage inédit fait son apparition dans les bannières, à savoir Dehya, spécialiste de la claymore et de l’élément Pyro. Son but est de tanker les dégâts de l’équipe. Cyno, lancier spécialisé dans l’élément Electro fait également son grand retour. D’autres activités ont été ajoutées comme le Festival des Alizées regroupant différents mini-jeux à effectuer chaque jour. Une mise à jour qui ne propose pas de nouvelle zone à visiter mais qui a pour vocation de faire avancer l’intrigue principale du jeu.

Côté lecture,

Le Petit Prince revient sur le devant de la scène ! En effet, 80 ans après sa première publication, une édition collector et exclusive numérotée de 1 à 3000 sera disponible le 6 avril, uniquement sur le site officiel. Editée pour les fans et les collectionneurs du monde entier, elle comportera une couverture cartonnée avec dorure à chaud, ainsi qu’un cahier supplémentaire de 16 pages intitulé « A la rencontre d’Antoine de Saint-Exupéry » sur les origines de l’oeuvre.

© FLAT Studio

Côté spectacles,