Test Pokémon Épée / Bouclier, Les terres enneigées de la Couronne, DLC givré

Deuxième et dernière partie du Season Pass de Pokémon Épée / Bouclier, les terres enneigées de la Couronne semble un chouïa plus intéressantes…

Pour combler le manque de contenu du décevant Pokémon Epée / Bouclier, Game Freak a eu la fausse bonne idée de sortir un Season Pass. La première partie nommée l’île solitaire de l’Armure ne nous avait clairement pas emballés. Pire, elle n’inaugurait rien de bon pour la suite.

Quelques mois plus tard, la seconde et dernière partie pointe enfin le bout de son nez. Ce Season Pass va t-il finir sur une bonne note ou givrer éternellement notre amour pour la licence ? Réponse dans ces quelques lignes…

Pokémon Épée / Bouclier, les expéditions entrent en jeu

Comme d’habitude, après avoir téléchargé le DLC, le titre te demande d’aller rejoindre une personne à la gare pour recevoir un droit de passage vers les terres enneigées de la Couronne. Dès ton arrivée, tu as droit à une scène de ménage entre un père (Dilhan) et sa fille (Pivonnia). Celle-ci te demande d’affronter son père (qui a deux Pokémon de niveau 70), ce qui lui permet de fuir vers un antre d’expédition. Il faut dire que tu n’as clairement pas le temps de t’ennuyer, même si le langage du papa te fera sûrement rouler des yeux.

L’une des nouveautés de ce DLC est l’introduction des expéditions. En gros, tu dois affronter plusieurs monstres de poche dynamaxés en équipe (composée de 4 dresseurs). Tu ne peux pas utiliser tes propres Pokémon mais en emprunter un seul. Une idée étrange mais pas si bête, dans le sens où tu vas devoir réfléchir à de nouvelles stratégies (et cela évite surtout les équipes composées de 4 Zacian overcheatés).

Le dernier combat te permettra d’affronter un légendaire et, si tu arrives à le battre, tu auras la chance de le capturer. Sachant que tu as 100% de taux de réussite, il va s’en dire que tu n’auras aucune difficulté à tous les capturer. C’est une bonne idée mais cela enlève tout le charme de la capture, ce qui est dommage…

Des enquêtes et des légendaires à la pelle

En dehors de cela, Dhilan te demandera de résoudre plusieurs enquêtes durant ton exploration. Entre l’histoire intrigante de Sylveroy, les énigmes des Golems, le mythe des oiseaux mystiques et la recherche d’empreintes des trois mousquetaires, tu ne sauras plus où donner de la tête. Cet aspect se révèle bienvenu et assez bien amené en soi, même si on regrette la facilité déconcertante des énigmes à résoudre. Il faut vraiment le vouloir pour ne pas trouver la solution…

Tu l’auras donc compris : l’intérêt de ce DLC réside dans l’obtention de nombreux Pokémon légendaires, toutes générations confondues. On apprécie également l’arrivée de quelques nouveaux monstres de poche qui s’ajoutent à un Pokédex déjà fort conséquent. D’anciens Pokémon font également leur retour même si on peut toujours reprocher l’absence du Dex complet.

Pour terminer, ce DLC ne propose quasiment aucun dresseur à affronter mais se rattraper avec le tournoi des stars. Dans celui-ci, tu affrontes de nouveau toutes les grandes figures du titre et tu pourras même t’associer avec l’un d’eux dans un combat en duo. Cela ne casse pas trois pattes à un Canarticho mais ça reste divertissant.

En conclusion, ce second DLC de Pokémon Épée / Bouclier relève un peu la barre qui avait presque touché le fond.