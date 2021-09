The Tragedy of Macbeth : Denzel Washington et Frances McDormand chez un frère Coen

Les frères Coen sont parmi les plus grands réalisateurs américains des 30 dernières années. Barton Fink, Fargo, The Big Lebowski, O’Brother, No Country for Old Men… Une filmographie riche et variée, maîtrisant à la fois le drame cérébral ou la comédie incisive. Alors que Ethan Coen a décidé d’arrêter le cinéma (pour combien de temps?) afin de se consacrer au théâtre, Joel Coen a tourné un nouveau film en solo : The Tragedy of Macbeth !

Relecture de la célèbre pièce de Shakespeare, cette itération produite par A24 (The Lighthouse, Midsommar, A Ghost Story) voit Denzel Washington (Malcolm X, Fences, Equalizer) prendre le rôle titre, de ce noble en pleine soif de pouvoir et prêt à devenir roi en versant le sang, malgré qu’une tragédie l’attend après avoir été prévenu par 3 sorcières. Pour jouer sa Lady (et partner in crime) ce n’est ni plus ni moins que l’illustre Frances McDormand (3 Billboards, Nomadland, Ave César!) qui partage l’affiche.

Imaginé comme un triller et une course-contre-la-montre avant la mort, The Tragedy of Macbeth semble être un sujet de choix. Après tout, les réalisateurs ont souvent mis en scène des histoires impliquant des personnages en pleine fuite, face à la mort et tentant d’échapper à leur condition (un mode de pensée, une situation socio-professionnelle…). Mis à part le reste du cast que l’on connait (Brendan Gleeson, Corey Hawkins…), ce teaser reste très mystérieux (donc excitant) !

Filmé en noir et blanc (avec comme influence Le Château de l’Araignée de Kurosawa, lui aussi une adaptation du texte de Shakespeare), la photographie s’annonce somptueuse, signée le frenchie Bruno Delbonnel (Inside Llewyn Davis, La Ballade de Buster Scruggs, Les Heures Sombres). L’occasion d’apprécier en quelques images les costumes signés Mary Zophres (Interstellar, La La Land), également habituée de la filmo des Coen. Malheureusement, pas de sorties salle prévue en France, mais une arrivée sur Apple TV début 2022 !

The Tragedy of Macbeth sortira sur Apple TV+ le 14 janvier 2022