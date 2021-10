Netflix : un film de braquage par Noah Hawley avec Regé-Jean Page

Alors que les Russo produisent la suite de Tyler Rake pour Netflix, et réalisent également The Gray Man, un nouveau projet vient d’émerger selon Variety. Via leur société AGBO, ces derniers vont également produire le prochain film de Noah Hawley (Fargo, Legion) pour la plate-forme. Sans titre ni synopsis pour le moment, il s’agira d’un film de braquage entièrement écrit et réalisé par Hawley.

Pour rappel, Noah Hawley est le génie derrière les 4 saisons de Fargo (sorte d’univers étendu du film des Coen) et de la série Legion (one-shot de l’univers X-Men sans lien avec les films). Il a par ailleurs réalisé un film (Lucy in the Sky) pour la Fox, avec un résultat décevant cependant. Actuellement en pleins préparatifs de la série Alien (qui se déroulera sur Terre et s’intéressera aux luttes de classe), il s’agit d’une jolie opportunité pour l’auteur de proposer un film de genre subversif et original.

Quand à Regé Jean-Page (Mortal Engines, Sylvie’s Love), inutile de présenter l’acteur qui a fait sensation en incarnant le Duc de Hastings dans Bridgerton. On le retrouvera prochainement pour le nouveau Donjons & Dragons (par les réals du très bon Game Night), The Gray Man (aux côtés de Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas) ainsi que dans une nouvelle adaptation de Le Saint pour Paramount !

Un combo qui s’annonce gagnant, et on a évidemment hâte d’en savoir plus !

Les 4 saisons de Fargo sont disponibles sur Salto, et la série Alien est attendue sur Disney+ en 2023