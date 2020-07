The Gray Man : Ryan Gosling contre Chris Evans par les réalisateurs d’Avengers

Les frères Russo ont le vent en poupe ! Après le gros diptyque Avengers Infinity War & Endgame et le succès de leur production Tyler Rake pour Netflix, plus rien ne semble les arrêter ! En attendant leur prochain film Cherry (avec Tom Holland) et l’adaptation-live d’Hercule pour Disney, Deadline nous apprend que les frangins ont trouvé un nouveau gros projet : The Gray Man !

Conçu comme le début d’une franchise, The Gray Man est adapté des romans éponymes de Mark Greany. On y suivra donc Court Gendry, ex agent de la CIA et désormais assassin prenant le nom de code de Gray Man. Gendry se retrouvera dans une dangereuse mission à travers l’Europe pour sauver sa famille. En effet, cette dernière sera la cible d’un certain Lloyd Hansen (lui aussi ex-CIA), faisant parti d’une obscure corporation en lien avec un dirigeant Nigérien, désireux de se venger de Gendry pour raisons personnelles…

Un très gros budget pour Netflix

Production Netflix la plus chère à ce jour (200 Millions de dollars, soit le budget des plus gros blockbusters Hollywoodiens), The Gray Man fut un temps en projet par Christopher McQuarrie (Mission Impossible Fallout) et James Gray (Ad Astra). Au casting, 2 arguments de choix : Ryan Gosling (Blade Runner 2049, First Man) campera Gentry, tandis que Chris Evans (Captain America, A Couteaux Tirés) sera son antagoniste Lloyd. Ayant tous deux prouvé leur talent au ciné indé ou des films plus musclés, on est très curieux de voir cette rencontre à l’écran !

Avec plusieurs tomes (le 10e arrive l’an prochain), nul doute qu’on tient peut-être une future grosse franchise. Et ce ne sont définitivement par les Russo qui diront le contraire :

Ce film est un véritable mano-à-mano entre ces 2 grands acteurs qui représentent chacun 2 versions différentes de la CIA. Pour ceux qui sont fans de Captain America – le Soldat de l’Hiver, c’est nous s’aventurant sur ce territoire mais dans un monde plus réaliste. L’intention est d’être compétitif avec n’importe quelle diffusion cinéma, et la possibilité de travailler avec Gosling et Evans est un rêve pour nous. L’idée est de créer une franchise et de construire un univers complet, avec Ryan au centre. Nous avons tout mis sur le premier film, et il doit être génial pour nous emmener au second film. Anthony Russo dans l’article Deadline

The Gray Man sortira sur Netflix, sans date de sortie pour le moment