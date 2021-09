Le Pingouin aura sa série dérivée de The Batman

Parce que DC Comics n’arrive toujours pas à savoir quelle direction prendre, une série sur le Pingouin, dérivée du film The Batman de Matt Reeves, serait en préparation pour HBO Max.

Pour récapituler, le DCEU est un échec, laissant quelques personnages orphelins de leurs copains Batfleck ou Supercavill, comme Aquaman, Wonder Woman ou The Flash qui auront, eux, de nouvelles suites sur grand écran prochainement (vivement les annonces de la DC Fandome). D’un autre côté, il y a le film The Batman qui proposera une nouvelle itération indépendante du Chevalier Noir et donc de sa galerie de vilains ancrée dans un réalisme noir qu’il nous tarde évidemment de découvrir.

Des méchants et un paysage qui seront développés dans une première série focalisée sur le GCPD et librement adaptée de l’arc éponyme des comics Gotham Central. Espérons qu’il ne s’agira pas d’une simple resucée de la série de la Fox, Gotham. Or depuis aujourd’hui, on sait qu’au moins un autre personnage sera décliné dans l’environnement télévisuel de HBO Max, le Pingouin, pour un show qui dépeindra l’origin story du vilain dans un style « proche de Scarface ». Un baron du crime mafieux dont l’histoire sera contée par Lauren LeFranc qui avait déjà bossé sur Agents of SHIELD. Cependant, si on espère vraiment éviter le copié-collé de Gotham et de son Pingouin incarné par Robin Lord Taylor, on ne sait pas encore qui incarnera ce bon Oswald Cobblepot puisque Colin Farrell, qui campe le criminel dans le film de Matt Reeves, n’a pas encore confirmé sa présence malgré des premières démarches initiées par le studio. Ne reste alors plus qu’à prier pour un résultat effectivement violent et hard boiled, loin des productions CW…

La série sur le Pingouin dérivée de The Batman entre en production prochainement.