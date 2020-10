The Batman utilisera la technologie de The Mandalorian

Alors que les clichés du tournage à Liverpoool se trouvent éparpillés partout, The Batman se retrouvera bientôt enfermé dans les studios britanniques et américains puisqu’il d’utiliser une technologie perfectionnée dans The Mandalorian.

Véritable propriété de Disney puisque mis au point dans les locaux de ILM (soit Lucasfilm soit Mickey, CQFD), les murs de LED avaient d’abord été utilisés par Jon Favreau pour le live action du Roi Lion. Un véritable succès numérique où le moteur graphique en temps réel Unreal projette sur un mur de LEDs un environnement synchronisé aux mouvements de la caméra. Une avancée technologique qui virtualise complètement le tournage et évite aux productions de sortir des studios.

Disney l’a donc plébiscitée avec la série The Mandalorian, entièrement filmée dans les locaux de Lucasfilms et c’est donc le chef créatif de ILM, Rob Bredow, qui annonce utiliser ces LEDS sur le tournage de The Batman.

« L’équipe décoratrice du film a préfabriqué des décors pratiques autours desquels sont installés les LED. L’équipe de ILM continue donc de collaborer avec le directeur photographie Greig Fraser, qui avait justement gagné un Emmy pour son travail sur The Mandalorian ». Rob Bredow

Le monde est petit. Il ne reste plus qu’à espérer que Matt Reeves nous offrira bien un film réaliste et hardboiled, presque granuleux, aux effets spéciaux majoritairement pratiques, où le tournage numérique ne serait qu’une aide technique et non le fer de lance de son long-métrage.

The Batman sortira au début de l’année 2022.