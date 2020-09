The Mandalorian dévoile sa bande-annonce pour la saison 2

Peu de temps après les premières images dévoilées par Entertainment Weekly, The Mandalorian nous montre la bande-annonce de sa saison 2.

Le chasseur de prime joué (ou pas) par Pedro Pascal et le trop mignon Baby Yoda voyagent main dans la main et vont tenter de retrouver un ordre secret de sorciers nommés… les Jedis. De quoi retrouver enfin la storyline et l’univers canon de Star Wars pour nos deux aventuriers qui s’enfoncent dans une quête qu’on imagine déjà comme articulée autour de nombreuses missions bouclées (comme la saison 1).

Mais évidemment, la présence de TIE Fighters ne peut que suggérer l’approche du méchant joué par Giancarlo d’Esposito dont on a hâte d’admirer le magnétisme et une narration un peu plus feuilletonnante. Sinon, pas d’affolement, les images annoncent de nouveaux épisodes où chacun y trouvera son compte, des affrontements badass avec Din Djarin aux mignonneries de Baby Yoda, bref on a hâte de voir ce que Jon Favreau, Robert Rodriguez et compagnie nous ont concocté.

La saison 2 de The Mandalorian arrive le 30 octobre sur Disney+