Star Wars L’Ascension de Skywalker : le sabre laser de Leia se dévoile en détail dans un ouvrage

Attention spoilers sur L’Ascension de Skywalker

Publiées par io9, ces images permettent une meilleure appréciation du sabre laser bleu qu’utilisait Leia lors de ses entraînements de Jedi auprès de son frère. Décrit dans l’ouvrage comme une « oeuvre d’art » ayant des similitudes avec le sabre de Luke, cette arme présente une « symétrie élégante » composée de « teintes argentées et dorées qui rappellent l’éducation royale de Leia sur Alderaan ».

The Lightsaber Collection nous propose même un petit texte rappelant l’histoire de cette arme désormais enterrée sur Tatooine. L’occasion pour nous de nous remémorer le vide scénaristique du dernier épisode qui avait tenté une explication bancale, censée nous faire comprendre (et accepter) pourquoi la générale n’était jamais devenue une véritable Jedi.

« Après la chute de l’Empire, Leia Organa a suivi brièvement un entrainement pour exploiter ses pouvoirs liés à la Force dans la jungle de la lune d’Ajan Kloss. Son frère, Luke Skywalker lui sert d’instructeur et cherche à transmettre les mêmes leçons qu’il a apprises d’Obi-Wan Kenobi et Yoda. Mais Leia pressent la tragédie de sa destinée, en particulier la conviction inébranlable que sa formation entraînera la mort de son fils. Leia quitte le programme et laisse son sabre laser à son frère qui le garde avec lui durant son exil sur Ahch-To. En tant que force spirituelle, Luke guide Rey jusqu’au sabre caché de Leia, que Rey utilisera pour vaincre Palpatine sur Exegol. Rey enterrera plus tard l’arme sur Tatooine en l’honneur de Leia. »