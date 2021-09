DC Fandome 2021 : le programme avec Batman, The Flash, Black Adam & Cie

Si le Comic-Con de San Diego, maintenant virtualisé, a fait peu de bruit cette année, la DC Fandome promet de faire parler d’elle vu le programme alléchant dévoilé, lequel promet pas mal de nouvelles images.

Cette année, la convention made in DC Comics promet de faire encore plus fort (pas facile), du moins d’enfoncer les portes ouvertes en proposant de nouvelles bandes annonces pour tout son catalogue, cinématographique ou télévisuel. Un évènement que vous pourrez retrouver gratuitement le 16 octobre sur leur page youtube, facebook, twitter et même Twitch ou directement sur le site dcfandome.com.

©DC Fandome

Vous pouvez donc attendre pour les sorties cinéma un nouveau trailer pour The Batman de Matt Reeves, une première bande-annonce pour Black Adam avec The Rock, un premier aperçu de The Flash de Andy Muchietti et des making-off pour les films encore en tournage comme Aquaman et le Royaume Perdu ou Shazam ! Fury of the Gods.

Côté télévision, sans grande surprise, des trailers des nouvelles saisons de Batwoman, The Flash et Superman & Lois, mais aussi des adieux vidéo à Supergirl qui va bientôt conclure sa sixième saison, et une vidéo anniversaire pour le 100e épisode des Legends of Tomorrow. De plus, on découvrira un premier sneak peek de Naomi et des prochains épisodes de Stargirl. Mais CW n’est pas la seule chaine à l’honneur puisque Sweet Tooth sera présent aux côtés de la série attendue de James Gunn, Peacemaker. Titans et la Doom Patrol seront aussi de la partie.

Côté animation, on retrouvera la Young Justice : Phantoms et Harley Quinn présentera sa troisième saison. Enfin, on découvrira les nouvelles séries, animées toujours, Aquaman King of Atlantis et la petite nouvelle Batman : Caped Crusader, qu’on attend impatiemment. De plus, le film animé Injustice montera ses premières minutes et on aura une première bande-annonce pour le film de casse, Catwoman : Hunted.

Enfin, nous auront évidemment un aperçu des avancées de développement des jeux Gotham Knights, de WB Games Montréal, et Suicide Squad : Kill the Justice League, de Rocksteady.

Un bien beau programme pour cette DC Fandome qui nous attend donc le 16 octobre 2021.