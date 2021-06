Shazam 2 se montre dans un très court teaser

Shazam (notre critique) c’est 400 millions de dollars au box office pour un budget de près de 100 millions dollars. C’est fou comment la réalité est parfois plus hallucinante que la fiction, l’air d’une salle de cinéma mieux que n’importe quels autres colles ou savons. Bref, par delà les chiffres, il y a les suites, parce que oui, Shazam 2 est bien en préparation – jusque là rien de nouveau – et même bien préparé puisque son réalisateur nous en livre un premier aperçu.

En effet Ponysmasher de son pseudo ou David F. Sandberg de son vrai nom, le réalisateur du premier film et de sa suite a partagé un premier échantillon de son nouveau long-métrage super héroïque. Et malgré le changement de costume, l’heure reste aux blagounettes.

Pour rappel, cette suite s’appellera Shazam Fury of the Gods (et pas 2) et devrait voir ce cher Billy Batson confronté aux filles d’Atlas (le méchant) interprétées par Lucy Liu ou Helen Mirren. Ne soyez pas trop pressés non plus, le film n’arrivera pas avant 2023… C’est à se demander s’il y avait vraiment besoin de le montrer.

Shazam! Fury of the Gods atterrira en juin 2023… dans les salles de cinéma ?

