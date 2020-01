Critique Legends of Tomorrow saison 5 épisodes 1 et 2 : faux retour

Le season premiere de la cinquième saison des Legends of Tomorrow vient de conclure le crossover d’une façon méta sympathique mais pas suffisamment pertinente.

Pour aider le multiverse tout récemment fusionné, les Legends se retrouvent et « screw things up again ». De retour dans la conclusion de Crisis on Infinite Earths, les Legends of Tomorrow essayent de s’offrir un premier épisode en bonne et due forme pour leur cinquième saison, mais celui-ci ressemble à un prétexte abrutissant pour terminer le crossover. Dommage.

Les trublions du Waverider sont donc plus ou moins tous réunis, Sarah et Ray faisant partie intégrante du crossover, et chacun y va de sa petite apparition et de sa boutade pour bien montrer que oui, le show nanardesque du Arrowverse était bien revenu. L’idée était bonne de faire revenir la bande hétéroclite lors du l’évèment annuel, duquel ils sont souvent absents. L’occasion de faire une série de blagues éclatant le 4e mur s’en trouve galvaudée, sauf qu’on attendait plus de ces gentils crétins qui ne parviennent pas à se réinventer ni à présenter de nouveaux enjeux pour cette cinquième saison. Le vilain petit canard de The CW galère un peu trouver sa voie et il faudra attendre le second épisode pour qu’il retrouve son rythme de croisière.

Legends of Arrow ?

Les vannes bien méta déstabilisent le sentiment tragique qui caractérise l’épilogue de cette Crisis on Infinite Earths, tout comme la création assez ringarde de cette Justice League télévisuelle. Trop tarabiscotées, les références bizarroïdes pleuvent pour faire de ce gloubi-boulga une conclusion émotionnelle. La mort de Arrow tente de nouer tout ce monde de concert mais ressemble plus à un requiem d’idioties qu’à des adieux déchirants. Entre l’apparition d’un Beebo géant, l’arrivée prochaine de Gleek (un singe comique, dévastateur pour DC Comics) ou la séance de dédicace de Mick, tout y passe pour nous rappeler le bourbier dans lequel on s’enfonce de bon cœur (ou presque). L’équipe prend un selfie en pleine baston, les costumes ont une vilaine tête de cosplay raté, l’action est particulièrement moche et les climax de l’énorme crossover s’en trouvent malmenés alors que les effets spéciaux et montage finissent de tuer toute hype.

Il faudra donc attendre le deuxième épisode pour que ces abrutis de l’espace temps ne reprennent du poil de la bête. Et là, c’est l’éclate. Débarrassés du cahier des charges encombrant du Arrowverse, les Legends of Tomorrow s’éclatent et nous propose une nouvelle saison enivrante alors que l’épisode est construit comme un mockumentary désopilant. Une équipe de tournage rejoint les rangs pour filmer ces héros de pacotilles dans un florilège de second degré et de situations plus aberrantes les unes que les autres. Giddeon bug tandis que Mona est devenue productrice des romans de Mick ou que Nate entreprend une psychanalyse de Raspoutine ressuscité. Du bon gros n’importe quoi qui fait plaisir tout en n’hésitant pas à déblatérer, d’une façon gauche mais attachante, de sympathiques métaphores du deuil.

En clair, c’est avec son deuxième épisode que les Legends of Tomorrow retrouvent leur irrévérence caractéristique et nanardesque, qu’on ne manquera pas de savourer.

