Justice League Dark : des films et une série made in J.J. Abrams ?

J. J Abrams s’attèlerait-il enfin à adapter l’univers Dc Comics avec le projet Justice League Dark ?

La société de production Bad Robot appartenant à J.J Abrams avait, il y a un an, signé un accord d’exclusivité avec la Warner Bros. pour qu’elle supervise la mise en chantier d’une ou plusieurs licences adaptées de l’univers Dc. Mais c’est seulement aujourd’hui, selon Deadline, que nous apprenons que le projet maudit Justice League Dark (Guillermo Del Toro et Doug Liman s’y sont cassés les dents) serait le centre d’intérêt de Bad Robot. Mais tout aussi bien sûr le grand écran que sur le petit ! En effet, Hannah Minghella, la chef des longs métrages de Bad Robot et Ben Stephenson, chef de la télévision, effectuent un casting de différents auteurs pour définir quels seraient les différents personnages à aborder.

L’équipe de super héros en question, créé en comics en 2011 par Peter Milligan et Mikel Janin et déjà adapté en animé, est le pendant magique et plus horrifique de la JLA qui a accueilli bon nombre de différents personnages au fil du temps. Mais parmi les plus récurrents, on note la présence de John Constantine, le leader de l’équipe, du monstre Swamp Thing, du fantôme Deadman et de la magicienne Zatanna. Aucun projet n’est officiellement confirmé, mais l’intention de recouvrir aussi bien le cinéma que la télévision démontre l’envie tenace d’adapter cette équipe magique sur écran.

Justice League Dark n’est pour le moment pas encore en cours de production.