Bruce Timm back to black avec Batman Caped Crusader

Bonjour, bonjour, nous revoilà à vous parler d’HBO Max – parce que visiblement c’est notre nouvelle passion. Dans un registre un poil différent de celui de Friends, on apprend en effet que Batman fera son retour dans une nouvelle série animée sous le doux nom de Batman Caped Crusader.

Là, vous vous dites peut-être encore, “oui ok c’est cool et ?”, et bien justement, figurez vous que c’est Bruce Timm que vous connaissez sans doute pour la série culte Batman – de votre plus ou moins enfance – qui sera le réalisateur de cette nouvelle itération de la chauve-souris DC. Derrière ce réalisateur aux oignons, vous devriez également pouvoir retrouver comme producteurs exécutifs : J.J. Adrams (connu pour ses plutôts cools reboots Star Trek… et l’immonde Star Wars 9) et Matt Reeves, le réalisetur du prochain film live du chevalier noir, The Batman.

©Warner Bros.

On n’en sait pour l’instant pas beaucoup sur la série si ce n’est qu’évidemment les compères l’annoncent comme “super bien”. Celle-ci devrait revenir aux origines de Batman pour proposer un nouveau traitement du personnage, ce n’est donc pas la suite de la série de 1992 mais bien un nouveau Batou. D’ailleurs on espère que ce premier visuel, d’une classe hallucinante, présage du style d’animation que la série nous proposera.

Batman Caped Crusader n’a pour l’instant encore aucune date de sortie – et ce ne sera certainement pas avant 2022. La série est attendue sur HBO Max ainsi que Cartoon Network.

(Visited 14 times, 14 visits today)