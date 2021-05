Friends The Reunion dévoile enfin sa bande-annonce

On vous parlait récemment du teaser de l’émission d’HBO Max qui réunirait les 6 compères de la sitcom de David Crane et Marta Kauffman et bien voilà que nous tenons maintenant un trailer pour Friends The Reunion.

On y aperçoit comme convenu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et l’inénarrable David Schwimmer le tout avec seulement les quelques outrages du temps.

On voit également que l’émission sera subdivisée en plusieurs parties et décors. Ils révisent leurs script par là, défilent en extérieur dans les costumes iconiques, font des quiz dans les fameux studios de Friends, mais évidemment aussi reviennent sur la série qui les a propulsé comme stars internationales. La musique, les blagues mais aussi les larmes, tout semble être là pour faire fondre le cœur du chaland. Ce gros morceau de fan service construit sur l’autel de la nostalgie n’est plus qu’à une petite semaine de nos yeux.

Friends The Reunion sera disponible le 27 mars sur HBO Max.

