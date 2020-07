Cursed : bande-annonce pour la relecture d’Excalibur de Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de Cursed ! Portée par Katherine Langford (13 Reasons Why, A Couteaux Tirés, Love, Simon), la série se veut être une relecture du mythe Arthurien et de la légende d’Excalibur. Adaptée du bouquin éponyme de Frank Miller et Tom Wheeler, la série est également chapeautée par leurs auteurs pour plus de fidélité (et espérer une transposition authentique).

Cursed conte l’histoire de Nimue (la future Dame du Lac pour les connaisseurs), jeune femme aux pouvoirs mystérieux. Après avoir vu sa mère et son peuple massacré, elle fera la rencontre de Arthur (Devon Terrell), un jeune mercenaire. Tous deux se lanceront dans une quête afin de trouver Merlin (Gustaf Skarsgård de Vikings) et ainsi lui délivrer la fameuse épée mythique : Excalibur ! Au cours de son périple, elle deviendra un symbole de rébellion, face à l’oppression des Paladins Rouges et du Roi Uther Pendragon (Sebastian Armesto).

Une réinterprétation d’un mythe connu par une approche qui s’annonce plutôt singulière et rafraîchissante donc. Après The Witcher et Dark Crystal, on sent que Netflix veut s’imposer dans le genre de la fantasy. Batailles, romance, violence, aventure, magie… Cursed a les cartes en main pour devenir une des séries de l’été, il faudra patienter encore quelques semaines pour visionner cette première saison !

Cursed sera disponible sur Netflix à partir du 17 juillet 2020