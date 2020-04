Whitney Houston : un biopic écrit par le scénariste de Bohemian Rhapsody en chantier

Les biopics ont le vent en poupe aujourd’hui, encore plus en ce qui concerne les biopics musicaux. Après Rocketman, Bohemian Rhapsody et prochainement Michael Jackson, une autre légende de la musique sera abordée en long-métrage. En effet, nous venons d’apprendre par Deadline que le biopic de Whitney Houston, la chanteuse la plus primée et multi-récompensée de l’Histoire de la musique, est officiellement en chantier.

Derrière des titres cultes comme I Will Always Love You ou I Have Nothing pour la BO de Bodyguard (avec Kevin Costner), avec plus de 200 millions de titres vendus, 6 Grammy gagnés et quantités d’autres récompenses, Whitney fut une immense icône mondiale, avant sa mort prématurée il y 8 ans.

Intitulé I Wanna Dance with Somebody, le film sera écrit par Anthony McCarten, justement spécialisé dans les biopics. Derrière les scripts de Une Merveilleuse Histoire du Temps, Les Heures Sombres, The Two Popes et bien sûr Bohemian Rhapsody, McCarten a prouvé son aise pour le genre (il écrira également un film sur les Bee Gees). Chacun de ses films a valu à leurs acteurs des nominations aux Oscars, donc inutile de dire que l’interprète de la célèbre chanteuse sera attendue au tournant.

© Whitney Houston

La réalisatrice Stella Meghie (The Photograph) serait la candidate à la réalisation, et le producteur de Whitney Houston chapeautera également le film avec la Fondation Houtson. Désireux de dévoiler la vie joyeuse mais aussi les sombres démons de la chanteuse, Clive Davis affirme que tout n’a pas été raconté de la vie tumultueuse de Whitney..

Prévu comme un film émotionnel, on a peu de mal à imaginer que l’ascension vers la célébrité, l’enfance difficile dans le New Jersey, les problèmes de drogue et pour trouver l’amour, jusqu’à sa disparition tragique, seront des éléments à exploiter pour un grand biopic. En attendant on se réécoute les célèbres tubes d’une des plus grandes voix soul du siècle dernier.

I Wanna Dance with Somebody n’a pas de date de sortie pour le moment.