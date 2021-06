Starfield : bande-annonce et infos pour le prochain mastodonte de Bethesda

Alors que l’E3 a eu lieu lors de ce mois de juin, il y a un projet en particulier sur lequel il faut revenir : Starfield ! « Mais kécecé Starfield ? » me direz-vous, et vous avez bien raison ! Prochain très gros projet de Bethesda Game Studio (The Elder Scrolls, Fallout), il s’agira d’un RPG de science-fiction prévu fin 2022. Exclue Microsoft, le projet attise les fantasmes presque autant qu’un Cyberpunk 2077 à l’époque. Sans plus tarder, la description officielle :

Starfield est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda Game Studios, les créateurs récompensés de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4. Dans ce RPG nouvelle génération au beau milieu des étoiles, vous pourrez créer le personnage que vous voulez et explorer avec une liberté sans précédent. Grâce à la puissance de la technologie nouvelle génération et pensé pour le tout nouveau moteur Creation Engine 2, Starfield vous emporte dans une aventure spatiale à la recherche de réponses au plus grand mystère de l’humanité.

Todd Howard (Big Boss de Bethesda) reste évasif sur Starfield, teasé depuis 2018 et en développement depuis plus de 10 ans maintenant. Néanmoins, le bougre n’hésite pas à décrire cette nouvelle IP comme un « Skyrim dans l’espace ». Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on aura là un jeu de rôle terriblement ambitieux, conçu comme un « simulateur de Han Solo ». Avoir son propre vaisseau, son propre avatar au background poussé et personnalisé, pour explorer une galaxie dans le futur des années 2300… Un rêve pour tout amateur de space opera donc !

Space, the final frontier

En terme d’informations, nous savons qu’un système de factions (à la Skyrim encore une fois) sera en place, dont « Constellation » (un groupe d’explorateurs stellaires) sera la plus importante. Diverses races aliens « ancrées dans un contexte réaliste » seront présentes (on parle notamment de singes intelligents issus d’expérimentations ou encore d’humains ayant muté suite à plusieurs décennies de vie sur Mars), tout comme des combats en vaisseaux ou l’exploration de villes. Enfin, Starfield sera jouable à la 1e ou la 3e personne !

Alors que SpaceX influence le cinéma, le programme spatial d’Elon Musk aura aussi servi de base à la direction artistique du jeu. Tout un programme dont notre soif est courtement étanchée par un premier trailer présentant le nouveau moteur visuel (c’est beau!) ainsi qu’une vidéo making-off teasant quelques environnements conceptuels ! En attendant de plus amples informations avant de rejoindre les étoiles l’an prochain donc.

Starfield sortira sur Xbox et PC le 11 novembre 2022