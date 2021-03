Cyberpunk 2077 tente de remonter la pente (patch 1.2)

By BLUE

Initialement prévu pour février, puis décalé à fin mars en raison de la cyberattaque à l’encontre de CD projekt qui avait notamment vu le code source Cyberpunk 2077 mis aux enchères, le patch 1.2 est enfin là – et il pèse son poids. Sur PC, ce sont 34 gigas qui vous attendent.

Il y a approximativement une semaine le développeur et éditeur polonais nous montrait déjà quelques vidéos des améliorations qu’apporterait ce patch en plus de toutes les habituelles corrections de bug, pas grand chose de renversant, mais de légères améliorations sur la conduite ou encore le spawn de la police. Il avait appelé ça, « development Insight”, vous savez, ce qu’on peut faire pour les accès anticipés, peut-être juste un hasard. Bref, à la suite de ça, hier pour être exact, il avait carrément publié un avant goût du patch-note. Ce n’est pas parce que c’est un patch, qu’il ne faut pas le teaser ! Hein ? Bon… On leur souhaite le meilleur, surtout aux petites mains, mais la vache, cet accident, s’en est presque sidérant à chaque fois.

À l’aube de ce nouveau jour donc, vous pourrez trouver le patch note complet ici. Ne vous attendez pas à un jeu réparé, un petit tour sur internet devrait vous en dissuader, cependant, il semble bien que le patch améliore globalement la situation mais pas foncièrement les performances de façon significative. Bon, on se dit rendez-vous pour le prochain patch du coup ?

Rappelons que Cyberpunk 2077 est « sorti » depuis le 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox series et Stadia.

