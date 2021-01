Cyberpunk 2077 est encore cassé mais se patche (1.1)

Le feuilleton Cyberpunk 2077 continue avec aujourd’hui la sortie du patch 1.1 dit “majeur”. Vous pouvez retrouver la liste complète des améliorations ici, mais sachez que le patch s’attèle logiquement à corriger des bugs bloquants, des crashs ainsi que des soucis de performance sur console. Pour rappel, voilà la roadmap extraordinairement précise et détaillée fournie par CD Projekt le 14 janvier.

© CD Projekt

Pour tout vous dire maintenant, rien de majeur dans ce patch note. Même si on espère qu’il améliore la stabilité ainsi que quelques-uns des bugs bloquants, il reste encore un long chemin à parcourir… La quête d’un jeu stable, tournant décemment et non pétri de bugs ne sera certainement pas résolue non plus avec le second patch “majeur” prévu pour février. Ce serait utopique de le croire. Surtout qu’il reste encore bien d’autres questions en suspens – comme de gros soucis d’équilibrage par exemple -, tout cela ne pourra se faire qu’avec du temps, beaucoup de temps, du temps incompressible malgré ce que certains pensent.

S’il est assez logique qu’un patch arrivé à peine un petit mois après la sortie ne fasse pas de miracles, il serait au moins de bon ton qu’un patch dit “majeur” en soit un. Bref n’hésitez pas à nous dire si votre expérience current-gen (les consoles réellement en activité, soit la PS4 et la Xbox One) a évolué en bien avec ce patch.

Rappelons que Cyberpunk 2077 est sorti depuis le 10 décembre sur PC, PS4 (petit oiseau partit trop tôt), Xbox One, PS5, Xbox series et Stadia.