Un nouveau jeu Witcher dans les cartons de CD Projekt

By Ida Gonthier

Un nouveau jeu Witcher sera développé « immédiatement » après la sortie de Cyberpunk 2077. Lors d’un rendez-vous ave Eurogamer Poland, Adam Kiciński, le président de CD Projekt, aurait révélé qu’un nouveau jeu de la saga se préparerait après la sortie Cyberpunk 2077.

Pas une suite directe à la saga

Ce nouvel opus ne serait pas une suite directe de Wild Hunt de 2015. Il ne s’appellera pas non plus The Witcher 4. Kiciński a également déclaré que chaque jeu que le studio polonais avait actuellement prévu serait basé soit dans cet univers ou dans celui de Cyberpunk.

Une petite équipe du studio dispose de ressources pour débuter le développement du nouveau Witcher. Le développement continu sur Cyberpunk 2077 est géré par deux équipes plus grandes. Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira théoriquement en septembre, le travail commencera donc peu après..

Aucune autre information importante n’a été révélée, bien qu’il soit sûr de dire que Le nouvel opus de The Witcher sortira sur PS5 et Xbox Series X.