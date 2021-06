E3 2021, l’ultra résumé (complet)!

Si tu as raté le dernier salon de l‘E3 2021 qui s’est déroulé du 12 au 16 juin à Los Angeles, voici un ultra résumé par conférences avec les jeux qui ont été évoqués ainsi que les dates de sorties associée !

Ubisoft Foward

Rainbow Six Extraction (16 septembre 2021),

Rocksmith+, Riders Republic (2 septembre),

Rainbow Six Siege (30 juin sur Stadia),

Cross-play et cross-progression pour début 2022,

Just Dance 2022 (4 novembre 2021),

Assassin’s Creed Valhalla extensions Le siège de Paris et Discovery Tour,

Ubisoft Film & Television long métrage, Werewolves Within (25 juin),

saison 2 de la comédie Apple TV+ ‘Mythic Quest’,

Far Cry 6 les DLC,

Mario + Rabbids Sparks of Hope,

Avatar: Frontiers of Pandora (2022),

The Crew 2 (Juin 2021),

Mode Royal de Trackmania,

For Honor,

contenu pour Tortues Ninja pour Brawlhalla.

Gearbox E3 Showcase

Godfall en cross-gen play et sur PS4 (10 août) et son extension Fire and Darkness,

Tribes of Midgard (27 juin 2021),

Homeworld 3,

Tiny Tina’s Wonderlands,

behind-the-scenes du film Borderlands,

Homeworld Mobile.

Xbox & Bethesda Games Showcase

Microsoft a présenté une trentaine de jeux dont une vingtaine seront présents sur le Game Pass :

Redfall, Forza Horizon 5,

Contraband, Sea of Thieves,

Halo Infinite et Battlefield 2042 (22 octobre 2021).

Jeux indépendants :

Somerville et Replaced. Starfield (11 novembre 2022),

Fallout 76, Steel Reign (7 juillet 2021),

la mise à jour The Pitt (2022), Redfall (2022),

S.T.A.L.K.E.R. 2 : The Heart of Chernobyl (28 avril 2022),

Psychonauts 2 (25 août 2022),

Diablo II : Resurrected (23 septembre 201),

Age of Empires IV (28 octobre 2021),

Microsoft Flight Simulator (27 juillet sur Xbox Series),

Forza Horizon 5 (9 novembre 2021),

Halo Infinite, A Plague Tale Requiem (2022),

Slime Rancher 2 (2022),

Shredders (décembre 2021),

The Outer Worlds 2.

Game Pass : arrivée de The Ascent, Psychonauts 2, Age of Empires IV, Yakuza : Like a Dragon, Hades (le 13 août), 12 Minutes (le 19 août), Back 4 Blood, The Anacrusis , The Evil Within 2, Wolfenstein II : The New Colossus, Party Animals, Atomic Hearts, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, rejoindront l’offre.

Square Enix (Showcase)

L’éditeur a présenté 40 minutes d’annonces des quatre coins du monde pour cet E3 2021 :

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (2022, démo déjà dispo),

Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 octobre 2021),

Babylon’s Fall,

Life is Strange : True Colors (10 septembre 2021),

Life is Strange Remastered Collection,

Marvel’s Avengers extension Black Panther.

Sur mobiles :

Hitman Sniper Assassins devient Hitman Sniper : The Shadows (2021 iOS et Android),

Legend of Mana version remasterisée,

les six premiers jeux Final Fantasy avec Final Fantasy Pixel Remaster sur Steam et mobile, chaque opus étant vendus séparément.

PC Gaming Show

Chernobylite (28/07/2021),

Orcs Must Die! 3 (23/07/2021),

NARAKA : BLADEPOINT (12 août 2021),

Icarus (11 août 2021),

Lakeburg Legacies,

WarTales (démo du 16 au 22 juin),

Ixion (2022),

Vampire : The Masquerade – Swansong (2021),

Lemnis Gate (3 août 2021),

Songs of Conquest (début 2022),

Tinykin (2022),

Humankind (17 août 2021),

Citizen Sleeper (2022),

Death Trash (5 août 2021),

Rawmen, FAR : Lone Sails (fin 2021),

Hello Neighbor 2 (2021),

The Elder Scrolls Online (màj PS5/Xbox 15 juin 2021),

Dying Lights 2 : Stay Human (7 décembre 2021),

Verizon

La présentation de Verizon a été centrée sur ses politiques d’aides et de financements universitaires pour les femmes dans le jeu vidéo et les communautés marginalisées (bourse, création de centres technologiques…), et ses divers partenariats : 5G officiel des LCS avec Riot Games, Team Liquid, Dignitas…

Future Games Show

Serial Cleaners (2021) et extension.

Coromon,

Moo Lander,

Fallen Aces.

Réédition de Plumber Don’t Wear Ties,

Minuit – Razer,

Resident Evil Re:Verse (juillet 2021),

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin,

The Great Ace Attorney Chronicles,

Rawmen,

Far : Changing Tides,

Soulstice,

Lemnis Gate,

Jurassic World Evolution 2(2021),

Sonic Colors Ultimate (7 septembre 2021),

Immortality (2022).

Intellivision

Présentation de leur console de salon rétro pour la famille, destinée au multijoueur local, sortie prévue le 10 octobre 2021.

Take-Two Interactive Panel

Lors de sa conférence, Take-Two s’est concentré sur « la diversité, l’équité et l’inclusion » des joueurs, et non sur les nouveaux jeux.

Indie Showcase

Tunguska: The Visitation,

Lifeslide,

BARK,

Terra Invicta (2021),

Alliance of the Sacred Sun (2021),

Fallen Aces (été 2021),

Toy Soldiers (août 2021),

Moo Lander (printemps 2022),

Neko Ghost, Jump !

Freedom Showcase

Présentation autour de Airborne Kingdom.

Capcom

Pour sa présentation à l’E3 2021, Capcom a réalisé une présentation de 30 minutes avec :

The Great Ace Attorney Chronicles (27 juillet 2021),

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin (25 juin),

une collaboration entre Monster Hunter Stories et Monster Hunter Rise,

Resident Evil VIllage,

Resident Evil RE:Verse et son DLC.

Nintendo Direct E3

• Cruis’n blast (automne 2021)

• Life Is Strange Remastered Collection (2021)

• Metroid Prime 4

• Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires

• sequel de Breath of the Wild arrive en 2022

• Super Smash Bros. Ultimate crossover avec Tekken

• Two Point Campus (2022)

• Danganronpa Decadence,

• Strange Brigade,

• Super Robot Wars 30

• Hyrule Warriors (16 juin)

• Worms Rumble (23 juin)

• Mario Golf : Super Rush (25 juin)

• Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (25 juin),

• Monster Hunter stories 2 (9 juillet)

• Legend of Zelda Skyward Sword (16 juillet)

• Life Is Strange True Colors (sept 2021)

• WarioWare : Get It Together (10 septembre)

• Dragon Ball Z : Kakarot (24 septembre)

• Astria Ascending (30 septembre)

• 20 ans de Super Monkey Ball avec Banana Mania (5 octobre)

• Metroid Dread (8 octobre)

• Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 octobre)

• Mario Party Superstars (29 octobre)

• Just Dance 2022 ( 4 novembre)

• Shin Megami Tensei V (12 novembre)

• mini console pour fêter les 35 ans de la licence Zelda.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

• Dragon Ball Z: Kakarot + A New Awakens Set et ses DLC

• The Dark Pictures : House of Ashes (22 octobre)

Yooreka Studio

• Loopmancer (fin 2021)

• Metal Mind (début 2022)

• Extremely Realistic Siege Warfare Simulator (ERSWS) (début 2022)

• Tales of Wild (début 2022)

• The Swordsmen X: Survival (fin 2021)

• The Immortal Mayor (3ème trimestre 2021)

• Reshaping Mars (3ème trimestre 2021)

• Mohism (début 2022)

Autres annonces :

• Project Warlock 2 campagne de financement participatif : le 29 juin 2021 sur Kickstarter

• Naraka: Bladepoint (24 Entertainment)

• Back 4 Blood (Warner Bros Games)

• Transformers: Heavy Metal : jeu mobile en réalité augmenté par Niantic et Hasbro

Official E3 2021 Awards Show

• Ubisoft : Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope

• Gearbox : Tiny Tina’s Wonderlands

• Xbox/Bethesda : Halo: Infinite

• Square Enix : Marvel’s Guardians of the Galaxy

• PC Gaming Show : Songs of Conquest

• Future Games Show : Immortality

• Intellivision : Dolphin Quest

• Freedom Games : Airborne Kingdom

• Capcom : The Great Ace Attorney Chronicles

• Nintendo : Zelda Breath of the Wild 2

• Yooreka Studio Game : Loopmancer

➢ Jeu indépendant le plus attendu du salon : Falling Frontier

➢ Meilleure présentation : Xbox & Bethesda Showcase

➢ Jeu le plus attendu de cette édition 2021 : Forza Horizon 5.