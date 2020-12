Les bons et mauvais jeux vidéo de 2020 d’après la rédac’

Showing 1 of 3

Avec l’année 2020 qui touche à sa fin, il est temps pour la rédaction de revenir sur ses surprises et déceptions en matière de jeux vidéo.

Le top des jeux vidéo de Blue

©facebook/Doom.fr

Doom Eternal

Le genre est historique, sa revisite tout autant. Doom Eternal c’est le sommet de la discipline, une montagne à gravir, un plaisir souris en main d’une puissance troublante. Un jeux vidéo qui brille pour la plus belle raison : son gameplay est génial, son équilibre de jeu brillant. Mangez-en.

Gunfire Reborn

Un rogue-like contaminé au shooter, Gunfire Reborn est un cadeau – littéralement le jeu vaut 9,99€. Le gameplay est fun et le petit studio hongkongais qui s’en occupe est très réactif et régulier dans ses mises à jour. Un bel accès anticipé, déjà copieux et qui m’a réconcilié avec le rogue-like, il fallait le faire !

C’est un peu le passage obligé. Malheureusement, j’ai joué à assez peu de titre sortis en 2020… et oui, The Last of Us Part II est trop évident, entaché d’un second tiers inférieur et d’un dernier “dégonflé”, mais que voulez-vous, difficile de ne pas être engagé de bout en bout par la chanson de Naughty Dog. Il y a là dedans de vrais moments de grâce, des moments manette posée, mais également des moment manette serrée aux creux des mains. Un jeu Naughty Dog dont il est difficile de faire le procès du gameplay, c’est peut-être là son réel exploit, plus encore que ce qu’il nous raconte. The Last of Us Part II a des instants, des choses qui vous restent, des marques indélébiles pour le joueur, comme pour les employés du studio…

Le flop des jeux vidéo de Blue

©facebook/superhotgame

Pourquoi proposer des niveaux de qualité quand on peut simplement étaler la confiture en boucle sur 4 pénibles arènes aux règles d’engagement mal pensées ? C’est assez incroyable de se dire qu’avec un concept aussi génial que celui de SUPERHOT, on ait réussi à en tirer que de fausses couches, à l’exception de l’itération VR.

Le jeu de Hyperstrange est une proposition valable dans un jeu qui l’est largement moins. On vous parle ici d’ailleurs.

Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered

C’est incroyable le coup de vieux que ça a pris quand même. Alors, c’était pas désagréable, mais dieu qu’en 2020 la proposition a perdu de sa force. Surtout que vu le prix et la qualité de la remasterisation sur PC, mieux vaut se tourner vers l’original, qui lui au moins comprend un excellent versant coop !