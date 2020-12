Doom Eternal prépare les fêtes et se met à jour !

Récemment, nous nous plaignions de l’absence de nouveaux Master Level sur Doom Eternal depuis sa sortie en mars dernier – ces fameuses variantes de niveaux prévues pour les Doom Slayer au sommet de leur forme -, et bien sachez que nos complaintes ont été entendues.

Entre les habituels correctifs et les améliorations de qualité de vie, cette mise à jour voit surtout l’arrivée de la version Master Level de Super Gore Nest, et ce pour tous les possesseurs du jeu de base. Et cette fois, les petits plats ont été mis dans les grands. On sent qu’un certain Ancient Gods est passé par là. Bonne chance pour compléter l’ensemble des défis donnant accès aux nouvelles cosmétiques.

Mode ultra-nightmare ou à l’ancienne, et quelques autres joyeusetés … Super Gore Nest devrait vous tenir un long moment, surtout si vous souhaitez le compléter à 100% ! De quoi laisser rêveur quant aux prochaines implémentations… En espérant que les précédents Master Level, que sont Cultist Base et Arc Complex, recevront d’ici peu le même traitement de faveur.

Espérons également que les nombreux nouveaux – et anciens pourquoi pas – bugs seront corrigés pour pouvoir profiter au maximum de ce nouveau contenu, qui pour l’heure pâtit de pas mal de soucis techniques. D’ailleurs autant vous prévenir, les chargements semblent avoir été rallongés par l’update chez certains, restant bloqués à 99% un temps étrangement long. Souhaitons donc que ID et Bethesda réagissent rapidement pour adresser les problèmes techniques de ces ajouts néanmoins bienvenus.

Doom Eternal est disponible sur PC, Playstation 4, Xbox One ainsi que Stadia depuis le 20 mars 2020 et le sera dès le 8 décembre sur Nintendo Switch.