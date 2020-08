Doom Eternal – The Ancient Gods : Part One a un trailer, une date et un prix

On nous l’avait promis pour la Gamescom, le voilà. Le trailer de The Ancient Gods : Part One, la première des deux extensions solo prévues, à l’heure actuelle, pour nourrir Doom Eternal. Au programme : un nouvel arc scénaristique, de nouveaux démons et de nouveaux environnements. Ainsi que vraisemblablement, beaucoup de maraudeurs.

Il va falloir prendre son mal en patience un certain temps, la sortie de l’extension n’étant prévue que pour le 20 octobre. Elle sera évidemment comprise dans le Year One Pass, mais pourra être achetée séparément au prix de 19,99€ et fonctionnera en stand-alone.

Il ne reste qu’à espérer que cette nouvelle campagne soit au niveau de l’excellent jeu de base. Au moins, Doom Eternal bénéficiera de vrai extentions solo, contrairement à son grand frère de 2016. Cela met déjà du baume au cœur.

Rappelons que Doom Eternal est sorti depuis le 20 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC.