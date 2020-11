Phil Lord & Chris Miller retrouvent Channing Tatum pour un film de monstres

Phil Lord & Chris Miller ainsi que Channing Tatum, la bonne équipe derrière les 21 & 22 Jump Street se retrouve (presque au complet sans Jonah Hill) pour un projet délirant mettant en scène les monstres de Universal.

Deadline rapporte que Wes Tooke sera en charge de l’écriture du script d’après une idée de Reid Carolin, le tout sous la supervision du trio dont on vous parlait. Décrit comme « un thriller sarcastique contemporain inspiré des monstres cultes de Universal », le long-métrage devrait inclure les caméos ou apparitions plus conséquentes de Dracula, du Loup Garou, de Frankenstein et de l’Étrange créature du lac noir. Un beau bestaire qui n’est pas sans rappeler les Hôtel Transylvanie du génial Genndy Tartakovsky, surtout qu’avec Lord et Miller derrière le projet, on attend un humour ravageur empli de références, comme l’étaient leur LEGO Movie ou Spiderman New Generation. A voir si le projet s’immisce dans la volonté de fusion avec Blumhouse ou si le film sera bel et bien un ovni irrévérencieux dont nos trublions ont le secret.

Le film de Phil Lord & Chris Miller n’a pas encore de date de production.