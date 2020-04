Les LEGO appartiennent maintenant à Universal

Warner ayant perdu ses droits sur les LEGO en fin d’année dernière, Deadline nous révèle que c’est dorénavant Universal qui les a repris.

Est-ce qu’on doit s’attendre à voir les bolides de Fast and Furious et les dinos de Jurassic World atterrir sur nos écrans sous forme de brique ? C’est effectivement une forte éventualité maintenant que le studio Universal a mis la main, pour une durée de cinq ans, sur la lucrative franchise à jouet. En effet, sous la houlette de la Warner, la saga LEGO a remporté plus d’un milliard de dollars en 4 films, composés des excellents Batman et La grande aventure LEGO ainsi que son oubliable suite et le spin-off Ninjago.

A noter que les initiateurs du succès de la franchise au cinéma, Phil Lord et Chris Miller (réalisateurs du premier opus puis producteurs des suites) ne chapeauteront plus l’univers suite au changement de studio et étant trop accaparé par le multivers animée de Spider-man pour Sony. On souhaite donc bien du courage à Universal pour trouver de nouveaux cinéastes pouvant relever le défi de relancer les briques colorées au cinéma, tellement son précédent succès ne tenait qu’à l’humour méta qui caractérise le cinéma de Lord/Miller.

Du côté de Warner Bros, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils en ont fini avec les jouets puisque des rumeurs indiquent que le studio plancherait sur un film Funko Pop, les fameuses figurines à grosse tête, le tout sous la houlette du réalisateur de Kuzco et Chicken Little, Mark Dindal.

En attendant d’en savoir plus sur la direction d’Universal sur leur nouvelle acquisition, La grande aventure LEGO et son spin-off centré sur Batman sont disponibles sur Netflix.