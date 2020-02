Fast and Furious 9 : la bande-annonce de l’extrême débilité

Alors que Vin Diesel est chaud comme une baraque à frite, la bande-annonce de Fast and Furious 9 vient de tomber, et c’est du lourd, du très très lourd. Si on peut dire…

« Les liens du sang ne font pas la famille » titre Universal, histoire de montrer qu’on navigue en pleine philosophie. Car si tout le gratin du WWE semble se donner rendez-vous dans la franchise motorisée, on apprend dans ces nouvelles images que John Cena est en fait le petit frère de Vinou. Encore pire que Jason Statham, encore plus fort que The Rock, encore plus sournois que Charlize Theron, de retour, le frangin est là pour en découdre avec Dom et toute sa « famille ».

Enfin, si vous attendez encore une bonne dose d’action décérébrée, sachez que ce neuvième opus (doux Jesus) sera évidemment au rendez-vous pour vous faire gicler les yeux des orbites alors que ces bras cassés accrochent un réacteur de fusée à une Pontiac Fiero ou que Vinou se balance de liane en liane avec une Mustang. Si, si, on en est là.

(PS, restez bien jusqu’à la fin, un invité surprise vous y attend).

Fast and Furious 9 sera au cinéma le 20 mai prochain.