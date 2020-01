Peacock : la plateforme SVOD de NBCUniversal

Un nouveau combattant rentre dans l’arène du streaming et c’est Peacocok, une nouvelle plateforme de streaming par NBCUniversal.

En effet, le groupe Comcast suit Disney, Warner, Apple et ses autres compères pour développer « son Netflix » en annonçant la mise en ligne au USA de cette toute nouvelle plateforme le 15 Juillet prochain. Certains abonnements permettront d’y avoir accès à partir du 15 avril, sûrement pour faire office de version d’essai. Mais quelle stratégie adopter pour se démarquer dans ce marché du streaming qui est d’ores et déjà saturé par les mastodontes comme Netflix, Disney + et Amazon ? Comcast va tout simplement misé sur la gratuité !

Elle va en effet proposer une formule non payante, en contrepartie d’utilisation de pub. Mais attention pas de quoi sauté au plafond, l’abonnement Peacock Free ne permettra d’avoir accès qu’à certains épisodes de ses séries originales, dont on en dénombre une vingtaine en cours de développement. Merci du cadeau empoisonné. Du côté de Peacock Premium, on trouvera une première offre à 4,99$ et une à 9,99$ sans aucune publicité. Dans le catalogue NBCUniversal on retrouvera entre autres programmes notables :

Bates Motel,

Battlestar Galactica,

Brooklyn Nine-Nine,

Downton Abbey, Friday

NightLights,

Keeping Up With the Kardashians,

Monk,

The Office,

Parks and Recreation,

Saturday Night Live,

Will & Grace,

Mon Oncle Charlie

et l’intégralité des séries Law & Order

Les abonnés pourront aussi avoir accès aux émissions Tonight Show de Jimmy Fallon et de celui de Seth Meyers.

La plateforme Peacock arrivera sur la toile américaine le 15 juillet prochain, pour une sortie encore inconnue dans l’hexagone.