Bloodshot : une bande-annonce qui ne rigole pas

En parallèle de Morbius, Sony vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Bloodshot, avec un Vin Diesel pas content.

Si les images sont grossièrement similaires aux précédentes, la vidéo permet cependant d’apprécier le look et les skills du soldat Ray Garrison, ressuscité et dopé aux nanites. Le bonhomme, quasiment immortel mais particulièrement vénère est malgré lui devenu le bras armé d’un scientifique pas très philanthrope joué par Guy Pearce avant que la vapeur ne s’inverse au profit de notre cher Vinou, prêt à casser des dents.

Si on apprécie l’action bien bourrine et bas du front, avec des effets spéciaux qui renvoient au Man of Steel de Zack Snyder avec ses patates kryptonniennes, on note cependant que Sony essaye de rendre au personnage son aspect si spécifique dans les comics Valiant. Contrairement à la première bande-annonce, Bloodshot arbore ici une peau blanchâtre et les yeux rouges du mec qui arrête de niaiser. A voir si le produit sera à la hauteur de l’attente, soit pas très haute, et c’est ce dont on a le plus peur.

Bloodshot sortira le 25 mars 2020.