Dracula : un remake horrifique par Blumhouse en production

Le mythique monstre de la nuit s’apprête à ressortir les crocs sur grands écrans dans un remake de Dracula produit par Blumhouse.

Fort du succès du récent Invisible Man, est-ce qu’un nouveau monsterverse s’apprête à sortir d’outre tombe ? Pour rappel Universal, détentrice de la licence, cherche depuis quelques années à relancer ses monstres mythiques mais s’était heurté à des flops avec ses blockbusters Dracula Untold et La Momie, précurseurs du Dark Universe mort né. C’est pour cela qu’ils misent dorénavant sur des projets plus minimalistes et horrifiques menés par le studio Blumhouse accoutumé des créatures bien flippantes à petits budget (le conjuringverse). La nouvelle ligne créatrice est simple : « La narration est la star. Il s’agit d’une approche. La meilleure idée l’emporte. On demande aux cinéastes de trouver des histoires autonomes » comme l’explique un des producteurs à nos confrères du Hollywood Reporter.

C’est dans cette optique que la nouvelle aventure du suceur de sang sera mise en scène par la réalisatrice Karyn Kusama (Jennifer’s Body) et écrit par ses collaborateurs récurrents Matt Manfredi et Phil Hay (Destroyer, The Invitation, Aeon Flux). Comme son comparse Invisible Man, le film sera une ré-actualisation moderne du mythe créé par Bram Stocker. De plus, les cinéastes Paul Feig, Elizabeth Banks et John Krasinski auraient été envisagés pour à leurs tours redonner les lettres de noblesse à d’autre monstre du catalogue d’Universal. Une approche qui a de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

En attendant Dracula, Invisible Man est actuellement dans les salles de cinéma.