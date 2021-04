Nine Perfect Strangers : la série de Hulu tease son casting 5 étoiles

Durant la 93e cérémonie des Oscars, Nine Perfect Strangers, la première série Hulu qui sortira sous l’égide de Star pour Disney+ chez nous, dévoilait le teaser d’un thriller envoutant.

Un rapide coup d’œil de 30 secondes où l’on peut voir que le studio s’offre les services d’un casting phénoménal puisqu’autour de Nicole Kidman gravitent Michael Shannon, Bobby Cannavale, Luke Evans, Melissa McCarthy ou Samara Weaving pour ne citer qu’eux. Un premier aperçu donc pour une série proposant à des patients stressés de New York de rejoindre un institut de soin et bien-être isolé, dirigé par une gourou manipulatrice (Kidman) qui ne semble pas la plus altruiste du monde. Adaptée du roman éponyme de Liane Moriarty, déjà à l’origine de Big Little Lies, les quelques images mettent l’eau à la bouche, promettant un thriller psychologique subversif qu’on a hâte de découvrir !

Nine Perfect Strangers arrivera prochainement sur Hulu et Star.

