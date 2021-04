Oscars 2021 : Nomadland grand vainqueur

By BLUE

Alors que Mank et The Father avaient empilé les nominations le 16 mars dernier, voilà qu’ils repartent plus humblement de cette 93e cérémonie. En effet, c’est bien ce 25 avril qu’ont eu lieu les Oscars 2021, quel est le palmarès vous demandez-vous rempli d’impatience fébrile ? Vous devez sans doute être déjà en train de lire la suite de doute façon.

On vous laisse découvrir les vainqueurs des Oscars 2021 célébrant un cinéma états-uniens de 2020.

