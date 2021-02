Dracula : Une nouvelle adaptation en western futuriste par Chloe Zhao...

Insolite : la réalisatrice de Nomadland et du prochain Marvel Eternals va réaliser un film Dracula façon Western futuriste.

On croirait presque à un kamoulox venant de The Hollywood Reporter. Chloe Zhao qui s’est faite remarquée aux travers des drames indépendants américains, notamment avec Nomadland favori aux prochains Golden Globes et Oscars, va réaliser un film qui sent bon la série B. Même si son passage du côté de Marvel la rapproche du cinéma de divertissement, le pitch de son prochain projet qu’elle écrira, produira et mettra en scène flirte grandement avec le nanar. Mais elle justifie son choix :

« J’ai toujours été fascinée par les vampires et le concept de l’Autre qu’ils incarnent. Je suis impatiente de travailler avec l’équipe d’Universal pour réimaginer un personnage si aimé. » Chloe Zhao

De leur côté, le studio partage son enthousiasme :

« La vision singulière de Chloé met en lumière des histoires d’ignorés et d’incompris. Nous sommes ravis de travailler avec elle alors qu’elle réinvente l’un des personnages les plus emblématiques jamais créés. » Peter Cramer, président d’Universal Studios

Un film dont le thème central tourne autour de marginaux de la société. Thématiques déjà explorées dans ses précédents métrages. Toujours est-il qu’Universal continue de développer sa monstrueuse franchise à travers des projets innovants, mêlant vision d’auteurs et code du genre, tel Invisible Man. A noter que c’est aussi la deuxième adaptation de Dracula développée par une réalisatrice au sein du studio. Serait-il en train de s’auto concurrencer ? Affaire à suivre !

Dracula n’a pour le moment aucune date de prévue.